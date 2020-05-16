Симферополь, , 12:45 — REGNUM За сутки у 13 жителей Республики Крым подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 16 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За истекшие сутки у нас 13 заразившихся», — уточнил глава региона.

При этом, по словам министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, положительные тесты на SARS-CoV-2 подтвердились у девяти детей.

«Шесть из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Мы просим, при возможности, если дети могут находиться дома, — пускай находятся дома. Не увеличивать нагрузки, в том числе на дошкольные учреждения», — заявила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 272 положительных теста на новую инфекцию. Несмотря на это власти Крыма решили снять режим самоизоляции на территории республики не 31, а 18 18 мая.

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