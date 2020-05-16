Симферополь, 16 мая 2020, 12:45 — REGNUM За сутки у 13 жителей Республики Крым подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 16 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
При этом, по словам министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, положительные тесты на SARS-CoV-2 подтвердились у девяти детей.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 272 положительных теста на новую инфекцию. Несмотря на это власти Крыма решили снять режим самоизоляции на территории республики не 31, а 18 18 мая.
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