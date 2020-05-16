Тирасполь, , 12:45 — REGNUM В Приднестровье за минувшие сутки было выявлено еще шестнадцать случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщают 16 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, общая численность инфицированных на текущий момент составила 772 случая. 414 человек на текущий момент проходят лечение в карантинных центрах на территории Приднестровья, двое — за ее пределами.

327 человек выздоровели. Умерли 29 человек.

Читайте также: Роспотребнадзор: в Приднестровье на высоком уровне борются с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора высоко оценили организацию профилактики и лечения коронавирусной болезни в Приднестровье.