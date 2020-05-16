Тирасполь, 16 мая 2020, 12:45 — REGNUM В Приднестровье за минувшие сутки было выявлено еще шестнадцать случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщают 16 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.
По данным ведомства, общая численность инфицированных на текущий момент составила 772 случая. 414 человек на текущий момент проходят лечение в карантинных центрах на территории Приднестровья, двое — за ее пределами.
327 человек выздоровели. Умерли 29 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора высоко оценили организацию профилактики и лечения коронавирусной болезни в Приднестровье.