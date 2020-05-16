Белград, , 12:42 — REGNUM Все три транспортных самолета ВКС России Ил-76, с находящимися на их борту российским военными специалистами, которые помогали бороться с пандемией нового коронавируса в Сербии, вылетели в Москву с сербского военного аэродрома «Батайница».

Как сообщает ТАСС, ранее с сербского аэродрома вылетели на родину первый и второй рейсы, вывозящие военных РФ.

Также уточняется, что всего в Россию вернется 40 военных специалистов и 4 единицы спецтехники на трех военно-транспортных самолетах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские военные специалисты, помогавшие Сербии в борьбе с распространением коронавируса, выдвинулись в аэропорт «Батайница» для вылета в Россию.