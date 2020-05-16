Краснодар, , 12:40 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.

На территории Краснодара подтверждено 35 случаев заражения, в том числе — у годовалого ребёнка. Двухлетний ребёнок заразился в Тихорецком районе края.

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка. 32 пациента находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ, 24 человека скончались.

Выздоровели чуть менее половины всех пациентов — 1 тыс. 139 человек, в том числе 160 человек за последние сутки. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция превышения суточного числа выздоровевших над заразившимися.