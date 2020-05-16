Уфа, , 12:44 — REGNUM Еще одни пациент с COVID-19 умер в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, число скончавшихся от этой болезни увеличилось до 17 человек.

Отмечается, что в регионе за сутки выявили еще 89 носителей коронавируса. Таким образом, число подтвержденных фактов этой инфекции достигло 1963. При этом полностью побороли этот вирус 599 человек (плюс 19 — за минувшие сутки).

На учете у врачей стоят 1347 пациентов (плюс 69 человек). При этом 634 человека лечатся в больницах, а 713 человек — дома.

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