Махачкала, , 13:07 — REGNUM Власти Дагестана обещали начислить стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, не позднее 15 мая. Однако источники в ряде медучреждений республики сообщили, что по состоянию 12:00 16 мая медики либо вовсе не получили надбавок, либо получили их не в полном объеме.

Ранее, 14 мая, министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что в республике уже производятся выплаты за апрель. Накануне, 15 мая, в ведомстве сообщили, что надбавки будут начислены до конца дня, пишет «Интерфакс-Юг». Кроме того, 14 мая глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия-24» также сказал, что власти Дагестана намерены начислить выплаты не позднее 15 мая.

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Вместе с тем, как сообщил источник ИА REGNUM в Центральной городской больнице Махачкалы и Республиканском урологическом центре, сотрудники этих медучреждений, где проходят лечение пациенты с COVID-19, никаких надбавок к настоящему времени не получили.

Кроме того, медработники махачкалинской городской больницы №2 (бывший госпиталь ветеранов) получили гораздо меньше, чем было указано в ранее подписанных правительством РФ постановлениях. Так, по словам источника, врачам начислено по 8 тыс. рублей, младшему медперсоналу — от 2,5 до 3 тыс. рублей, медсестрам — от 1 до 4 тыс. рублей, в зависимости от количества дежурств.

Любопытно также, что ранее миндрав Дагестана сообщал, что суммы стимулирующих выплат будут разные «в зависимости от фактически отработанного каждым сотрудником времени». Это при том, что 15 мая президент России Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны потребовал, чтобы медикам предоставляли доплаты за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

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