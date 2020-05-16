Тамбов, , 12:33 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 16 мая в региональном оперштабе. В числе новых пациентов — девять детей в возрасте от четырёх до 13 лет, самому старшему из взрослых — 84 года.

За последние сутки подтверждён пятый летальный исход у пациента с положительным анализом на коронавирус. Скончалась 75-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, ожирением lll степени. У неё была диагностирована двухсторонняя пневмония, госпитализирована в центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19. Несмотря на интенсивное лечение, в том числе искусственную вентиляцию легких, пациентка скончалась.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 819 случаев заражения коронавирусом. 503 человека выздоровели, причем 264 лечились амбулаторно. Пять пациентов скончались.

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