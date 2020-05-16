Иваново, , 12:26 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, сообщил 16 мая региональный оперштаб.

Всего в регионе на утро 16 мая официально зарегистрировано 1 тыс. 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 333 пациента с подтвержденными положительными анализами на коронавирус. 13 пациентов с выявленным коронавирусом скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

С 4 марта в регионе в обязательном порядке тестируют на коронавирус всех больных пневмонией, с 16 апреля — также всех пациентов с симптомами ОРВИ.

«В группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 465 положительных тестов на коронавирус (38 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 265 случаев», — уточнили в оперштабе.