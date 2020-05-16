Париж, , 12:26 — REGNUM Примерно через полтора года моно ожидать появления вакцины от нового коронавируса и думать, что её возможно создать быстрее в данный момент — «неразумно». С таким мнением 16 мая выступил министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в эфире радиостанции Europe 1.

«Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев», — заявил министр.

Также он уточнил, что, по его мнению, думать о том, что в данной работе возможно ускориться, это неразумно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на надеется на то, что вакцина от нового коронавируса будет разработана до конца текущего года.