Рига, , 12:22 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 27. Об этом 16 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1946 тестов, общее количество обследованных превысило 87 370. В стационарах находятся 25 человек, состояние троих из них тяжёлое. За всё время с начала пандемии 126 человек, находившиеся на лечении в больницах, были выписаны.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 997.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.