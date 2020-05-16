Алма-Ата, Казахстан, , 12:22 — REGNUM Туристические компании, банки, абонентские отделения сотовой связи и другие компании Алма-Аты возобновят работу с 18 мая, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города.

Отмечается, что организации должны обеспечить соблюдение дистанции между клиентами, строгий санитарный режим, а также других санитарных требований. Гостиницы, кафе, рестораны, торговые центры и другие объекты планируется открыть с 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 мая в Казахстане отменили режим чрезвычайного положения. Постепенно в городах республики начали смягчать ограничительные мероприятия.

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