Самара, , 12:26 — REGNUM Количество коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, увеличивают в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, носителей этой инфекции начнут принимать еще несколько медицинских учреждений области.

Так, с 17 мая откроет свои двери для инфицированных пациентов ГБ № 4 в Самаре, в которой оборудовано 120 коек. Сотрудников этого мед учреждения обеспечили необходимыми средствами защиты.

Кроме этого, в самое ближайшее время прием инфицированных больных начнут в Ставропольской центральной районной больнице, где развернули 130 коек и в Волжской ЦРБ (70 коек). А Клиники медицинского университета готовят сто коек.

Отмечается, что в настоящее время по области развернуты 2761 койка для лечения пациентов с коронавирусом.

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