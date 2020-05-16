Москва, , 12:19 — REGNUM Главный врач московской больницы в поселке Коммунарка, где лечат больных COVID-19, Денис Проценко сообщил о состоянии больных новым заболеванием в его медучреждении. Об этом стало известно из размещенной 16 мая на его странице в соцсети Facebook инфографике.

Согласно этим данным, у 97% (264 из 272 пациентов) поступивших подтверждён диагноз «внебольничная пневмония», а COVID-19 — у 43% (116 человек).

Также указывается, что в отделениях интенсивной терапии больницы в настоящее время находится 48 человек, из этого числа 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 475 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели в Тверской области.