Бразилиа, , 12:31 — REGNUM Столкновения в бедных районах бразильского города Рио-де-Жанейро привели к гибели по меньшей мере 10 человек. Об этом 16 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.

По их словам, бои начались после того, как полицейские пытались арестовать местного наркоторговца, личность которого не раскрывается.

О предполагаемом преступнике известно лишь то, что он бежал из тюрьмы в 2016 году и считается наиболее крупным торговцем наркотиками в трущобах Павао-Паваозиньо и Кантагало.

Сотрудники правопорядка подверглись нападению со стороны бандитов, вооруженных не только стрелковым оружием, но и гранатами.