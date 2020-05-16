Владимир, , 12:15 — REGNUM Департамент здравоохранения Владимирской области открыл круглосуточную горячую линию по вопросам стимулирующих выплат для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На выплаты медикам и работникам учреждений здравоохранения Владимирской области из федерального бюджета было направлено 115 миллионов рублей. При возникновении вопросов по теме начисления стимулирующих выплат медицинские работники и представители персонала могут позвонить на горячую линию.

Сообщения о проблемах обещают переадресовать специалистам отдела экономического анализа и прогноза департамента здравоохранения Владимирской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявили 65 новых случая заражения коронавирусом