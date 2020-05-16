Стерлитамак, Башкирия, , 12:02 — REGNUM Скульптурная композиция, установленная предпринимателем в Стерлитамаке, возведена не законно. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, недавно в городе Стерлитамак в Башкирии местный бизнесмен установил скульптуру около остановки общественного транспорта «Ардо». Установка этой скульптурной композиции вызвала большое количество обращений местных жителей.

Отмечается, что скульптуру установили незаконно на муниципальной территории без получения необходимых разрешительных документов и без согласования с администрацией города. Таким образом, были нарушены правила благоустройства.

Сообщается, что сейчас чиновники рассматривают вопрос по демонтажу этой скульптуры. О какой именно скульптуре идет речь, чиновники не сообщают.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что 15 мая в Стерлитамаке на улице Мира, 24 рядом с торговым центром был установлен бюст адмиралу Александру Колчаку.