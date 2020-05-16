Ташкент, , 11:54 — REGNUM Около 39% жителей Узбекистана получают ежемесячный доход в размере 2−4 млн сумов ($198−395). Это следует из информационно-аналитических материалов Центрального банка республики.

Уровень дохода в 1−2 млн сумов ($99−198) получают 7,6% домохозяйств Узбекистана. Таким образом, 46,3% домохозяйств получают менее 4 млн сумов ($395). Еще 31,5% получают 4−6 млн сумов ($395−593), 22,3% — более 6 млн сумов ($593).

Самая бедная категория домохозяйств из четырех представленных тратит 69% своих доходов на продовольственные товары, самая богатая категория лишь 43%.

Данные Центробанка построены на основе социологического опроса, который проходил с 10 по 15 февраля и охватил 880 респондентов. Среди них 70% — городское население, 30% — сельское.