Цхинвал, , 11:50 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса на территории Южной Осетии составляет четыре человека, двое из которых — медицинские работники. Об этом 16 мая сообщила журналистам замглавы югоосетинского потребнадзора Анна Гаглоева.

«Коронавирус выявлен еще у двух граждан, находившихся на карантине, а также зафиксированы первые два случая заболевания среди медперсонала», — заявила она.

Также Гаглоева указала, что за это же время было проведено 11 тестов на наличие в организме нового вируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Армении возросло за прошедшие сутки на 239 и теперь составляет 4283 человека.