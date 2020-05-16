Астрахань, , 11:49 — REGNUM В Астраханской области 16 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 1029 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 356 человек. 321 человек был выписан после выздоровления, семь человек умерли.

За весь период у 42 тыс. 570 человек взяли 45 тыс. 562 анализа на коронавирус. В качестве контактных лиц на учёте состоят 7 тыс. 101 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 352 человека.

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