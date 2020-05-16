Киев, , 11:51 — REGNUM Украина не сможет разработать свою вакцину против COVID-19 по нескольким причинам, заявил директор Института сердца министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров 15 мая в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, первой причиной является отсутствие государственного заказа на подобную разработку, а также соответствующего финансирования.

«Должен быть госзаказ, системный подход… Нет госзаказа на разработку тестов, нет госзаказа на разработку вакцины», — сообщил он.

Тодуров выразил сомнения насчёт возможности Украины разработать подобную вакцину. По его словам, во времена президента Леонида Кучмы Украине запретили разрабатывать свои вакцины.

«Дело в том, что Украина подписала меморандум о нераспространении бактериологического оружия… и сегодня Украина не имеет права разрабатывать свои вакцины… Украине запрещено это делать. В наших лабораториях запрещено разрабатывать вакцины», — рассказал эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст $1 млн тому, кто разработает украинскую вакцину от коронавируса.

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Отметим, ранее посольство США сообщило, что биолаборатории на территории Украины проводят мирные исследования и разрабатывают вакцины. При этом в СБУ заявили, что данные лаборатории якобы подчиняются не Пентагону, а минздраву Украины.

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