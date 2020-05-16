Киев, 16 мая 2020, 11:51 — REGNUM Украина не сможет разработать свою вакцину против COVID-19 по нескольким причинам, заявил директор Института сердца министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров 15 мая в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, первой причиной является отсутствие государственного заказа на подобную разработку, а также соответствующего финансирования.
Тодуров выразил сомнения насчёт возможности Украины разработать подобную вакцину. По его словам, во времена президента Леонида Кучмы Украине запретили разрабатывать свои вакцины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст $1 млн тому, кто разработает украинскую вакцину от коронавируса.
Читайте подробнее: Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Отметим, ранее посольство США сообщило, что биолаборатории на территории Украины проводят мирные исследования и разрабатывают вакцины. При этом в СБУ заявили, что данные лаборатории якобы подчиняются не Пентагону, а минздраву Украины.
Читайте также: В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
А также: На Украине не действуют иностранные биолаборатории — СБУ