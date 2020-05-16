Петрозаводск, , 11:54 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети утром 16 мая доложил подписчикам оперативную обстановку по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Так, за сутки количество новых случаев в Карелии увеличилось на 13 случаев (в том числе один ребенок) и достигло, в общей сложности, 215 подтвержденных диагнозов. В списке переболевших по-прежнему остаются 72 человека.

По данным главы Карелии, восемь новых случаев выявлено в Петрозаводске, один — в поселке Пяозерский Лоухского района, завезенный из Петрозаводска, один случай подтвержден в Суоярви (машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии), еще один — в Олонце (контакт с ранее заболевшим).

«Также еще два случая (семейные контакты с заболевшим) подтверждены у жителей поселка Киндасово Пряжинского района, где в начале недели был выявлен очаг инфекции», — уточнил Парфенчиков.

Всего в республике к настоящему времени проведено 25 554 исследования, в том числе 744 за минувшие сутки. На домашнем карантине находятся 5832 человека (за сутки их количество сократилось на 187 человек), 25 человек остаются в местах обсервации.

Напряженной остается и ситуация с внебольничной пневмонией. С 1 апреля с таким диагнозом госпитализировано 376 человек (+8 за сутки), 43 человека умерли (с учетом госпитализированных до 1 апреля), в том числе один — за последние сутки.

«Настоятельно вновь прошу жителей Карелии, выезжающих за пределы Республики в командировки, особенно тщательно относиться к соблюдению мер изоляции и санитарных норм. Помните о своей ответственности перед земляками», — обратился к подписчикам Артур Парфенчиков.

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