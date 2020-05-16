Сингапур, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Сингапура было выявлено 465 новых носителей коронавируса. Об этом 16 мая сообщает сингапурский минздрав.

Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 выросло до 27 356 человек.

При этом отмечается, что большее число из новых зараженных коронавирусом — это проживающие в условиях общежития рабочие из других стран.

Отметим, с 5 мая на территории страны возобновлена работа некоторых предприятий, а с 11 мая начали свое действие новые меры по предотвращению распространения коронавируса.