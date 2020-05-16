Москва, 16 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекцией.
Таким образом, общее число выявленных случаев составило 272 043.
От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2537 человек, выздоровели — 6 166. Всего было проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ сообщили, что вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов и сухариков крайне высока, если до нее дотрагивались другие люди.
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