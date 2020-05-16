Кишинёв, , 11:54 — REGNUM В Молдавии от COVID-19 на текущий момент вылечились 2344 человека. За минувшие сутки из лечебных учреждений республики были выписаны 64 пациента. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

По данным министерства, еще два человека скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число умерших в Молдавии составило 204 человека.

231 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, восемнадцать из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 507 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести, а состояние остальных заболевших — удовлетворительное.

На текущий момент инфицирование коронавирусом подтверждено у 1290 медицинских работников. Из них 302 инфицированных — врачи, 483 — медицинские сестры, 65 — фельдшеры, девятнадцать фармацевтов, 421 — сотрудники вспомогательного медицинского персонала.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Молдавии составляет 5745 случаев.