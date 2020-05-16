Москва, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в России выздоровели 4940 человек, заразившихся ранее коронавирусом, сообщили 16 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 63 166. Среди регионов России больше всего выздоровело жителей Москвы — 26 032, Подмосковья — 2724, Санкт-Петербурга — 2109 и Дагестана — 1570.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая в России выявили 272 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 9,2 тыс. за минувшие сутки. Скончались 2537 человек, в том числе 119 за последний день.

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