Липецк, , 11:39 — REGNUM В Липецкой области 16 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Региональный штаб сообщает только о 49 новых случаях. Всего на территории региона зарегистрировано 1133 положительных теста на коронавирус.

За весь период наблюдения 287 человек выздоровели и были выписаны, три человека скончались.

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