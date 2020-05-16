Ереван, , 11:34 — REGNUM Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Армении возросло за прошедшие сутки на 239 и теперь составляет 4 283 человека. Об этом 16 мая сообщает минздрав страны.

«В Армении подтверждены 4283 случая коронавируса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число летальных исходов в республике составляет 55 человек при 1 791 вылечившихся.

Помимо этого, уточняется, что в медучреждениях Армении находится 2 415 заболевших, проведено 39 005 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан издал постановление, касающееся санкций за нарушение ограничительных мер, в число которых входит штраф за отсутствие защитной маски.