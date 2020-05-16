Самара, , 11:45 — REGNUM Еще 70 носителей коронавируса выявили в Самарской области за сутки. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки лидерами по выявлению этой инфекции стали Самара и Тольятти (по 22 выявленных факта). В Сызрани выявили 12 фактов, по три — в Кинеле и Волжском районе. И по одному — в шести районах и двух городах региона.

Больше всего выявляли инфекцию у больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ (47 пациентов). Еще 22 — в ходе эпидемиологического обследования. А один инфицированный приехал из Республики Саха.

Итого, в этом субъекте РФ зафиксировано 1372 факта заражения коронавирусом. При этом 275 человек полностью побороли его, а десять с COVID-19 умерли. При этом в минувшие сутки не зарегистрировали не одного случая смерти от этой болезни.

На учете у врачей находятся 532 гражданина. Специалисты в этом регионе сделали 95 362 тестов на коронавирус.

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