Псков, , 11:33 — REGNUM В Псковской области за последние сутки официально подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество фактов заражения достигло в регионе 405 случаев, сообщает 16 мая областной оперативный штаб.

Скорбный список вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 удлинился на одну фамилию и составляет теперь девять смертельных исходов.

«К сожалению, у нас ещё один летальный случай, — прокомментировал на своей странице в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Относится он к очагу в Островской межрайонной больнице — умер работник буфета, который долгое время был подключен к аппарату ИВЛ».

За сутки на Псковщине от COVID-19 выздоровело 20 человек. Общее число переболевших и выписанных достигло 132-х.

По словам губернатора, «общее число выздоровевших продолжает динамичный рост». Он надеется, что «в скором эта цифра будет расти быстрее новых случаев».

Нарастающим итогом в регионе проведено 15 372 теста на наличие коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией за всё время пандемии — в областном центре, Пскове — 130 случаев. Еще 35 случаев зафиксировано в Псковском районе. В Великих Луках — 34 случая, в Великолукском районе — четыре.

Также в «антилидерах» по региону: Островский район (58 случаев), Невельский район (34), Новосокольнический район (25), Гдовский район (19).

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