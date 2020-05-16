Москва, , 11:32 — REGNUM За минувшие сутки в России скончались 119 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 16 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число летальных случаев достигло 2537 человек. Среди регионов России больше всего пациентов скончалось в Москве — 1432, Московской области — 262 и Санкт-Петербурге — 80.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая в России выявили 272 043 случая заражения коронавирусом, в том числе 9200 за минувшие сутки, выздоровели 63 166 человек.

Читайте также: В Минздраве рассказали, как в России ведется статистика умерших от COVID-19