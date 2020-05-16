Кишинёв, , 11:24 — REGNUM В столице Молдавии на акцию протеста вышли работники Центрального рынка, требованием которых является открытие рынка. Об этом сообщает 16 мая NewsMaker.md.

Изначально на акцию протеста у входа на Центральный рынок города, расположенный на улице Армянской, собрались порядка тридцати участников. Позже, по информации полиции, число участников митинга достигло 88.

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На акции протеста присутствует Муниципальный советник от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Руслан Вербицкий, который попросил всех участников протеста зарегистрироваться, так как в противном случае акция будет незаконной. Также Вербицкий адресовал главе молдавского правительства Иону Кику вопрос о том, сможет ли он прожить на 2775 леев ($156) в месяц, которые правительство Молдавии выделяет людям оставшимся в результате введения режима чрезвычайного положения без работы.

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В руках у протестующих, как отмечает молдавское СМИ, плакаты с надписями «Вы получаете зарплаты, а мы умираем от голода», «Верните нам рабочие места, нам нечем кормить детей».

Напомним, что в Молдавии рынки таких крупных городов, как Кишинев и Бельцы остаются закрытыми до 31 мая. Рынки не работают с 16 марта.