Оренбург, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 мая, референс-центр подтвердил 35 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1 243 носителя SARS-CoV-2, чьи положительные результаты тестов подтверждены референс-центром. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, показатель на 100 тыс. населения составляет 63,5, темп прироста — 2,9. Из общего числа зарегистрированных случаев 47,5% составляют завозные: заражение происходит при близком контакте с носителем SARS-CoV-2 в семье, на работе.

В структуре клинических проявлений на момент выявления случаев заражения коронавирусом внебольничные пневмонии составили 21,9%; острые респираторные инфекции, бронхит — 34,4%, отсутствовали клинические проявления в 43,7% случаев.

За сутки из больниц выписаны 36 пациентов, которые получали лечение от COVID-19. В апреле-мае от болезни оправились 564 пациента. Пять пациентов скончались.