Курск, , 11:16 — REGNUM В Курской области 16 мая подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1855 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1348 пациентов: 150 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 39 — в городском клиническом роддоме, 70 — в Курской городской больнице № 6. У 1089 заражённых нет симптомов, они находятся дома под наблюдением медиков. Выписаны были 500 пациентов, семь человек скончались.

На карантине остаются 1 тыс. 754 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 218 человек.

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