Нур-Султан, 16 мая 2020, 11:14 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 5850, сообщили 16 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 1709, Нур-Султане — 1199, Атырауской области — 506, Западно-Казахстанской области — 288 и Чимкенте — 267. Выздоровели 2854 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 мая в Казахстане скончались два пациента, зараженные коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике составило 34.
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