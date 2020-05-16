Волгоград, 16 мая 2020, 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки 86 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 16 мая в федеральном оперативном штабе.
Согласно данным Всероссийского штаба, из больниц за минувшие сутки выписали 55 человек, всего выздоровевших в регионе 462. Зафиксирован ещё один летальный исход, это 14-я смерть пациента с коронавирусом.
Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области составляет 1531.