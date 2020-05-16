Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 1913 случаев. Об этом 16 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе количество летальных исходов от вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 увеличилось на один случай и составляет в общей сложности восемь случаев смерти.

За сутки на 48 человек возросло в Ленобласти количество выздоровевших пациентов. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смог победить 641 человек. Продолжают бороться с инфекцией 1264 человека.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 9200 случаев коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Выписано по выздоровлению 4940 человек. Также за сутки по России зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 2537 человек.

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