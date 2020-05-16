Рязань, 16 мая 2020, 11:17 — REGNUM 91 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Рязанской области за прошедшие сутки. Об этом 16 мая рассказали в региональной оперативной группе.
С начала пандемии в области выявили 2214 носителей коронавируса. На подтверждении региональной лаборатории Роспотребнадзора находится ещё 86 положительных тестов. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 2,3 тысячи человек.
Из больниц выписаны с выздоровлением 392 пациента.