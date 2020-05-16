Красноярск, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональном оперштабе.

За всё время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1651 человека. 531 человек вылечился. 18 пациентов с коронавирусом в Красноярском крае скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 43 муниципальных образованиях.

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