Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2. Таким образом за весь период пандемии на Дону скончались 28 человек, уточнили ИА REGNUM в облправительстве 16 мая.

За сутки скончались 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского сельского района. У всех были хронические заболевания.

В настоящее время в стационарах находятся 382 пациента с подтверждённым SARS-CoV-2. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили 112 носителей SARS-CoV-2