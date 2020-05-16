Туркестан, Казахстан, 16 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более 450 домов остаются затопленными в Мактааральском районе Туркестанской области Узбекистана, сообщили 16 мая в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
По данным ведомства, площадь затопленной территории уменьшилась на 402 га, до 7009 га. Спасатели продолжают круглосуточную работу по откачке воды. Для передвижения автотранспорта открыли внутренние дороги.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая сёла Мактааральского района Туркестанской области Казахстана затопило в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.
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