Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 2 тыс. 312 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 16 мая.

33% новых носителей SARS-CoV-2 — в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% — от 46 до 65 лет, 12,5% — от 66 до 79 лет, 5,4% — старше 80 лет, 8,9% — дети.

Новые случаи зарегистрированы в 24 городах и районах Дона. В настоящее время так называемой чистой зоной, где не выявлен ни один случай заражения коронавирусом, является только Родионово-Несветайский район.