Рязань, , 11:07 — REGNUM Три человека с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Рязанской области за минувшие сутки. Пациентам было от 67 до 84 лет, сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональной оперативной группе.

67-летний мужчина скончался 15 мая, у него было большое количество сопутствующих заболеваний. 16 мая стало известно о смерти двух женщин, 81 года и 84 лет, с пневмонией. Медики обнаружили у пациенток характерные изменения при рентгенологических исследованиях, женщины поступили в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии и всё время находились на искусственной вентиляции лёгких.

Таким образом, количество летальных исходов в регионе возросло до десяти.