* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 11:00 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своем желании освободить из иракских тюрем своих сторонников. Об этом 16 мая сообщает Rudaw.

Журналисты ссылаются на пропагандистский фильм террористов, опубликованный на ресурсах боевиков в пятницу, 15 мая.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пригрозили усилением атак на сотрудников органов безопасности Ирака.

Напомним, в последние месяцы террористы значительно активизировали свою деятельность в Ираке. Причиной тому стали разногласия между политическими силами страны, а также серьезный экономический и политический кризис в государстве.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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