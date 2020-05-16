Багдад, 16 мая 2020, 11:00 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своем желании освободить из иракских тюрем своих сторонников. Об этом 16 мая сообщает Rudaw.
Журналисты ссылаются на пропагандистский фильм террористов, опубликованный на ресурсах боевиков в пятницу, 15 мая.
Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пригрозили усилением атак на сотрудников органов безопасности Ирака.
Напомним, в последние месяцы террористы значительно активизировали свою деятельность в Ираке. Причиной тому стали разногласия между политическими силами страны, а также серьезный экономический и политический кризис в государстве.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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