Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявлено 525 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Их общее количество теперь составляет 10 011 человек. Об этом сообщает 16 мая федеральный оперативный штаб.

Напомним, днем ранее суточный показатель заразившихся в Петербурге составлял 541 случай.

За прошедшие сутки на шесть случаев возросло и количество летальных исходов от болезни COVID-19 в Петербурге. Теперь оно составляет 80 случаев смерти.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции людей в Петербурге за сутки увеличилось на 104 человека и достигло 2109 человек. Остаются инфицированными или больными 7822 человека.

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус еще 13 827 человек. На утро 16 мая на карантине в городе находится 3717 человек. Из них 174 — в обсерваторе, 938 — на самоизоляции, 2605 — контактные.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще пять смертей от COVID-19 подтвердили в Петербурге