Вашингтон, , 11:04 — REGNUM В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США прогнозируют свыше 100 тыс. смертей от COVID-19 уже к концу мая 2020 года. Об этом 15 мая говорится в заявлении ведомства.

«Центр анализирует 12 возможных вариантов развития событий, связанных со смертностью от COVID-19. В ходе анализа мы пришли к выводу, что к 1 июня смертность превысит 100 тыс. человек», — говорится в заявлении директора центра Роберта Редфилда.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США приближается к 1,5 млн. Число скончавшихся от COVID-19 превысило 88 тыс. человек.

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