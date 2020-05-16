Ташкент, , 10:43 — REGNUM Энергетики восстановили электроснабжение 12 населенных пунктов в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В Сардобинском, Околтинском и Мирзаабадском районах отремонтировали три электрические подстанции, 92 трансформаторные подстанции и 273 км линий электропередач. В результате электричество получили 8 тыс. домов.

Как сообщало ИА REGNUM, сбои в системе газо‑ и электроснабжения в Сырдарьинской области Узбекистана возникли после наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

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