Москва, 16 мая 2020, 10:43 — REGNUM Свыше 259 тысяч российских граждан в настоящее время продолжают находиться под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По состоянию
Также уточняется, что на данный момент общее число проведенных тестов на коронавирус составило свыше 5,9 млн, при этом 177 тысяч из данного числа было проведено за прошедшие сутки.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Омской области подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом.