Москва, , 10:43 — REGNUM Свыше 259 тысяч российских граждан в настоящее время продолжают находиться под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме нового коронавируса. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15.05.2020 под контролем (медиков — ред.) остаются 259 802 человека», — говорится в информационном бюллетене о ситуации с коронавуирсом в РФ на данный момент.

Также уточняется, что на данный момент общее число проведенных тестов на коронавирус составило свыше 5,9 млн, при этом 177 тысяч из данного числа было проведено за прошедшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Омской области подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом.