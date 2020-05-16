Багдад, , 10:42 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 3 тыс. 193 человека.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 117 человек. За сутки скончались два человека. Общее число выздоровевших превысило 2 тыс. человек

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 543 тыс. человек.

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