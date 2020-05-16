Омск, 16 мая 2020, 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональном министерстве здравоохранения.
Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 476 человек. Число излечившихся пациентов выросло до 99 (плюс 14 за сутки).
В регионе скончался двенадцатый пациент с коронавирусом.
«Не стало женщины, для которой сочетание хронических заболеваний и тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции стало фатальным», — подчеркнули в минздраве.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в Омской области было подтверждено 436 случаев заражения коронавирусом.
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