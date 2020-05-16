Омск, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 476 человек. Число излечившихся пациентов выросло до 99 (плюс 14 за сутки).

В регионе скончался двенадцатый пациент с коронавирусом.

«Не стало женщины, для которой сочетание хронических заболеваний и тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции стало фатальным», — подчеркнули в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в Омской области было подтверждено 436 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области коронавирус выявлен сразу у 47 человек