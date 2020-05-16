Братислава, , 11:08 — REGNUM В Словакии отменили карантин в последнем из пяти поселений рома. Об этом 16 мая заявил один из цыган поселения Питер Поллак на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я бы хотел поблагодарить власти за терпение и ответственность. Будьте бдительны», — отметил Поллак, призывая односельчан сохранять меры предосторожности.

Власти страны приняли решение снять карантинные меры в поселке Зехра, месте компактного проживания цыган Словакии, после того, как тесты на коронавирус были взяты у всех местных жителей.

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